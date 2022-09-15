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Генштаб показал брошенную оккупантами технику и боеприпасы в Харьковской области

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Украина, Четверг 15 сентября 2022 18:04
Генштаб показал брошенную оккупантами технику и боеприпасы в Харьковской области Фото: Генштаб показал заброшенную оккупантами технику и боеприпасы в Харьковской области facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные во время контрнаступательной операции в Харьковской области смогли завладеть большим количеством вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Вот такой он "плановый" уход российских оккупантов с Харьковщины", - говорится в сообщении.

По информации военных, оккупанты бросали танки, дорогую специальную технику, полевые кухни, САУ, БПЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, какие российские трофеи ВСУ захватили в Харьковской области.

Также, в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.

Ранее, украинские военные захватили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".

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