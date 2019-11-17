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В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады у парламента

Новости » Общество     17.11.2019 - 21:36
В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады у парламента
Фото: протесты в Грузии (newsgeorgia.ge)

Мешки с песком и дровами к парламенту привезли лидеры оппозиционной партии

В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады возле здания парламента Грузии. Улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором, передают "Новости-Грузия".

Сообщается, что более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Мешки с песком и дровами к парламенту привезли лидеры оппозиционной партии "Европейская Грузия" - депутат Гига Бокерия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Они требовали, чтобы полиция пропустила к месту грузовую машину, однако правоохранители отказали. Правоохранители пояснили, что любой частный транспорт не может проехать к месту проведения акции, исходя из мер безопасности. После небольшой словесной перепалки оппозиционеры и их сторонники перенесли мешки из машины самостоятельно.

Напомним, в Грузии члены оппозиционных партий, а также гражданские активисты приступили к пикетированию всех входов в парламент, чтобы не дать возможность работать депутатам. Позже участники протестной акции заблокировали все три входа в здание парламента Грузии.

РБК-Украина писало, что в Грузии сегодня, 17 ноября, возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в парламент Оппозиция в Грузии приступила к пикетированию парламента
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