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Оппозиция в Грузии приступила к пикетированию парламента

Новости » Политика     17.11.2019 - 16:34
Оппозиция в Грузии приступила к пикетированию парламента
Фото: Григол Вашадзе (gnn.ge)

Оппозиция и гражданские активисты приступают к пикетированию всех входов в парламент

В Грузии члены оппозиционных партий, а также гражданские активисты приступают к пикетированию всех входов в парламент, чтобы не дать возможность работать депутатам. Об этом сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Не расходимся и начинаем полное пикетирование парламента, потому что этот орган утратил свою функцию. Эта ночь покажет, на что мы способны", - лидер бывшей правящей партии "Единое национальное движение", экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Он призвал участников митинга использовать "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством, чтобы вернуть Грузию гражданам".

Напомним, из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.

РБК-Украина писало, что в Грузии сегодня, 17 ноября, возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

Демонстранты требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

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