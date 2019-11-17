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В Грузии возобновились акции протеста

Новости » Политика     17.11.2019 - 15:57
В Грузии возобновились акции протеста
Фото: акция протеста в Грузии (скрин видео)

Демонстранты требуют принять избирательную реформу

В Грузии сегодня, 17 ноября, возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

Демонстранты требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

Напомним, новая волна антиправительственных протестов в Грузии вспыхнула 14 ноября, после того как парламент отказался поддержать избирательную реформу. Тогда протестующие вышли под здание парламента и требовали принять законопроект, а также требовали отставки премьер-министра Гахария.

Таже РБК-Украина писало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на ситуацию вокруг избирательной реформы. Зурабишвили выразила сожаление по поводу провала парламентом конституционных изменений, и подчеркнула, что стабильность в Грузии является ее главной заботой.

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