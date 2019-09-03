В Тбилиси проходит акция против выдвижения Гахария в премьеры

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели проходит акция против выдвижения главы Министерства внутренних дел Георгия Гахария на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый канал Грузии.

Как сообщается, акция организована движением "Позор". На ней также находятся лидеры "Единого национального движения".

На акции митингующие выступают против выдвижения кандидатуры Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября партия "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Георгия Гахарию на должность премьер-министра Грузии.

Кроме того, отставки Георгия Гахарии уже третий месяц требует общественность на акции протеста перед зданием парламента. Его считают ответственным за разгон протеста, в результате чего пострадали более 200 человек.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что его уход с поста является "обычным политическим процессом". По его словам, в решении уйти из правительства не нужно искать конспиративные теории. Консультации по этому поводу велись в офисе партии "Грузинская мечта".