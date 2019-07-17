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Глава МВД Грузии дал показания по разгону протеста в Тбилиси

Новости » Политика    17.07.2019 - 18:45
Глава МВД Грузии дал показания по разгону протеста в Тбилиси
Фото: Георгий Гахария (kavkazplus.com)

По словам Гахарии, он дал ответ на все вопросы прокуратуры

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария был допрошен прокуратурой по делу о силовом разгоне акции протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi2.

Как сообщается, о допросе в прокуратуре Гахария сообщил во время брифинга 17 июля. По словам главы грузинского МВД, вопросов было много, но на все он дал ответы.

"Для нас чрезвычайно важно провести расследование в отношении Министерства внутренних дел, которое однозначно позволит раскрыть всех организаторов, которые превратили мирную демонстрацию в насильственную", - добавил он.

Гахария отметил, что сейчас правительство Грузии заботится об обеспечении лиц, пострадавших во время разгона акции протеста под зданием парламента в ночь с 20 на 21 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Грузии проведет расследование столкновений во время протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям о массовых беспорядках и о мятеже с целью насильственной смены конституционного строя.

РБК-Украина писало, что в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование относительно поведения правоохранителей.

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