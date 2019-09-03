У Тбілісі проходить акція проти висунення Гахарія в прем'єри

Перед будівлею парламенту Грузії в Тбілісі на проспекті Руставелі проходить акція проти висунення голови Міністерства внутрішніх справ Георгія Гахарія на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший канал Грузії.

Як повідомляється, акція організована рухом "Ганьба". На ній також знаходяться лідери "Єдиного національного руху".

На акції мітингувальники виступають проти висунення кандидатури Георгія Гахарія на пост прем'єр-міністра Грузії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня партія "Грузинська мрія" висунула міністра внутрішніх справ Георгія Гахарию на посаду прем'єр-міністра Грузії.

Крім того, відставки Георгія Гахарии вже третій місяць вимагає громадськість на акції протесту перед будівлею парламенту. Його вважають відповідальним за розгін протесту, в результаті чого постраждали більше 200 осіб.

Раніше колишній прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що його відхід з поста є "звичайним політичним процесом". За його словами, рішення піти з уряду не потрібно шукати конспіративні теорії. Консультації з цього приводу велися в офісі партії "Грузинська мрія".