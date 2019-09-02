Экс-премьер Грузии назвал причину отставки

Фото: Мамука Бахтадзе (securityconference.de)

Он отметил, что в его решении уйти из правительства не нужно искать конспиративные теории

Бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который сегодня подал в отставку, заявил, что его уход с поста является "обычным политическим процессом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

По его словам, в решении уйти из правительства не нужно искать конспиративные теории. Консультации по этому поводу велись в офисе партии "Грузинская мечта".

"Нашей задачей было создать рамки стратегического развития, начать их внедрение и обеспечить их устойчивость. Это было сделано и, соответственно, в конце весны у меня была возможность самому инициировать этот вопрос. Сначала, когда я говорил об этом, разумеется, не было согласия. В конечном итоге, вчера мы приняли окончательное решение", - заявил бывший премьер-министр Грузии.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Бахтадзе заявил, что "выполнил свою миссию на данном этапе" и решил уйти в отставку.

Ранее грузинские СМИ писали, что Бахтадзе на посту премьера сменит министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который замешан в скандальном разгоне июньских протестов в Тбилиси, которые вспыхнули после выступления российских политиков в грузинском парламенте. В ходе затянувшихся протестов участники массовых акций среди прочего требовали его отставки.