На пост премьера Грузии выдвинули министра Гахарию

Фото: Георгий Гахария (kavkazplus.com)

Грузинская общественность уже третий месяц требует отставки Гахарии

Партия "Грузинская мечта" выдвинули министра внутренних дел Георгия Гахарию на должность премьер-министра Грузии. Об этом сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке в понедельник. Он проработал на этом посту с 20 июня 2018 года.

Известно, что Георгий Гахария занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера с 13 ноября 2017 года. Также он является секретарем Совета национальной безопасности. В период с 2016 года по 2017 год Гахария был министром экономики Грузии, а до этого возглавлял Экономический совет, а также занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

Отставки Георгия Гахарии уже третий месяц требует общественность на акции протеста перед зданием парламента. Его считают ответственным за разгон протеста, в результате чего пострадали более 200 человек.

Напомним, Бахтадзе заявил, что его уход с поста является "обычным политическим процессом". По его словам, в решении уйти из правительства не нужно искать конспиративные теории. Консультации по этому поводу велись в офисе партии "Грузинская мечта".