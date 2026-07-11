У Тбілісі образились на НАТО і в країні вже кажуть про ізоляціонізм

Як відомо, нещодавно Анкара прийняла лідерів багатьох країн, що не входять до блоку. На саміті були представники України, Японії, Південної Кореї та Австралії. Запросили навіть делегації з ОАЕ, Катару та Нової Зеландії. Проте Грузії не було ні в офіційній програмі, ні на супутніх форумах.

Раніше Тбілісі завжди брав участь у таких заходах. Протягом останніх десяти років країна називала вступ до НАТО своєю стратегічною метою, але після перемоги проросійських сил ситуація змінилася. Опозиція впевнена: країна втрачає вплив.

Реакція у Грузії після бойкоту НАТО

Керівна партія Грузинська мрія намагається заспокоїти суспільство. Там запевняють, що жодної ізоляції немає. Депутат Іраклій Кірцхаліа заявив пресі в Тбілісі: "у нас немає проблем з відвідуванням саміту, запитайте організаторів, чому нас немає".

Політичні аналітики дають невтішні прогнози: кажуть, що партнери більше не довіряють офіційному Тбілісі. Країну почали сприймати як вразливу та ненадійну державу через зв'язки з Росією.

Колишній посол Грузії в НАТО Леван Долідзе також б'є на сполох. Він вважає, що країна перебуває в конфронтації зі стратегічними партнерами. На його думку, статус найціннішого партнера зараз під питанням. Долідзе підкреслив:

"Зовнішня політика, яка веде до міжнародної ізоляції, завдає значної шкоди національним інтересам нашої країни".

Зараз Тбілісі намагається змінити риторику. Уряд хоче позиціювати Грузію як енергетичний міст між Європою та Азією. Опозиція та експерти впевнені, що без відновлення довіри Заходу країна продовжить втрачати позиції.