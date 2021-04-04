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В Тбилиси в многоэтажном доме прогремел взрыв, погиб один человек

Новина українською → Тбилиси, Воскресенье 04 апреля 2021 15:56
В Тбилиси в многоэтажном доме прогремел взрыв, погиб один человек Фото: место взрыва в Тбилиси (facebook com/rustavi2)
Автор: РБК-Украина

В Тбилиси в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв, предположительно из-за утечки газа. Пострадала 65-летняя женщина, ее взрывной волной выбросило с четвертого этажа. Она скончалась в больнице.

Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Отмечается, что взрыв прогремел в одной из квартир восьмиэтажного дома на окраине грузинской столицы в районе Лило. Взрывной волной вынесло балконные двери, повредило фасадную стену, а хозяйка квартиры выбросило с четвертого этажа. От полученных травм женщина скончалась в клинике. О других пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Из поврежденного здания эвакуируют жильцов, поскольку существует вероятность обрушения. На месте работает несколько бригад пожарных и спасателей. Полиция оцепила районе происшествия. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Напомним, 3 апреля в Киеве в результате мощного взрыва обвалился двухэтажный гараж в Соломенском районе. В сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент самого взрыва.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 апреля взрыв газа произошел в многоэтажке Одессы. В результате происшествия один человек погиб, а четверо получили ранения.

По факту взрыва в Одессе правоохранители возбудили уголовное дело. Полиция расследует нарушение требований пожарной безопасности.

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