В Тбилиси в многоэтажном доме прогремел взрыв, погиб один человек

В Тбилиси в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв , предположительно из-за утечки газа. Пострадала 65-летняя женщина, ее взрывной волной выбросило с четвертого этажа. Она скончалась в больнице.

Отмечается, что взрыв прогремел в одной из квартир восьмиэтажного дома на окраине грузинской столицы в районе Лило. Взрывной волной вынесло балконные двери, повредило фасадную стену, а хозяйка квартиры выбросило с четвертого этажа. От полученных травм женщина скончалась в клинике. О других пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Из поврежденного здания эвакуируют жильцов, поскольку существует вероятность обрушения. На месте работает несколько бригад пожарных и спасателей. Полиция оцепила районе происшествия. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.