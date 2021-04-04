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У Тбілісі в багатоповерховому будинку прогримів вибух, загинула одна людина

Новость на русском → Тбілісі, Неділя 04 квітня 2021 15:56
У Тбілісі в багатоповерховому будинку прогримів вибух, загинула одна людина Фото: місце вибуху в Тбілісі (facebook com / rustavi2)
Автор: РБК-Україна

У Тбілісі в багатоповерховому житловому будинку прогримів вибух, імовірно через витік газу. Постраждала 65-річна жінка, її вибуховою хвилею викинуло з четвертого поверху. Вона померла в лікарні.

Про це повідомляє телекомпанія "Руставі 2".

Відзначається, що вибух прогримів в одній з квартир восьмиповерхового будинку на околиці грузинської столиці в районі Лило. Вибуховою хвилею винесло балконні двері, пошкодило фасадну стіну, а господиня квартири викинуло з четвертого поверху. Від отриманих травм жінка померла в клініці. Про інших постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

З пошкодженої будівлі евакуювали мешканців, оскільки існує ймовірність обвалення. На місці працює декілька бригад пожежників і рятувальників. Поліція оточила районі події. За фактом вибуху порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, 3 квітня в Києві в результаті потужного вибуху обвалився двоповерховий гараж в Солом'янському районі. У мережі опублікували відео, на якому відображено момент самого вибуху.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 квітня вибух газу стався в багатоповерхівці Одеси. В результаті події одна людина загинула, а четверо отримали поранення.

За фактом вибуху в Одесі правоохоронці порушили кримінальну справу. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.

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