У Тбілісі в багатоповерховому будинку прогримів вибух, загинула одна людина
У Тбілісі в багатоповерховому житловому будинку прогримів вибух, імовірно через витік газу. Постраждала 65-річна жінка, її вибуховою хвилею викинуло з четвертого поверху. Вона померла в лікарні.
Про це повідомляє телекомпанія "Руставі 2".
Відзначається, що вибух прогримів в одній з квартир восьмиповерхового будинку на околиці грузинської столиці в районі Лило. Вибуховою хвилею винесло балконні двері, пошкодило фасадну стіну, а господиня квартири викинуло з четвертого поверху. Від отриманих травм жінка померла в клініці. Про інших постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.
З пошкодженої будівлі евакуювали мешканців, оскільки існує ймовірність обвалення. На місці працює декілька бригад пожежників і рятувальників. Поліція оточила районі події. За фактом вибуху порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, 3 квітня в Києві в результаті потужного вибуху обвалився двоповерховий гараж в Солом'янському районі. У мережі опублікували відео, на якому відображено момент самого вибуху.
Раніше РБК-Україна писало, що 2 квітня вибух газу стався в багатоповерхівці Одеси. В результаті події одна людина загинула, а четверо отримали поранення.
За фактом вибуху в Одесі правоохоронці порушили кримінальну справу. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.