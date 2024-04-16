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У Тбілісі на акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала понад десять людей

Фото: акція протесту у Тбілісі проти законопроекту щодо "іноагентів" (tvpirveli.ge)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Грузії Тбілісі під час акції протесту проти підписання парламентом законопроекту про "іноземних агентів", який нещодавно розкритикували в Євросоюзі, сталися заворушення біля будівлі законодавчого органу. Поліція затримала понад десять протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії та місцевий опозиційний телеканал Pirveli.

Своєю чергою опозиційний телеканал передає, що 

Протест продовжиться

 будівлі парламенту.

Законопроект щодо "іноагентів" у Грузії

Нагадаємо, близько двох тижнів тому грузинська влада відновила процес розгляду в парламенті законопроекту "про іноземних агентів". Аналогічний закон вже прийнято в Росії, і він використовується як важіль впливу на компанії, які фінансують з-за кордону.

На тлі цього у Тбілісі пройшли протести. Опозиція вже прозвала таку ініціативу "російським законом" і різко критикує її.

Зокрема, 9 квітня у столиці Грузії відбувся "Марш свободи", під час якого учасники висловлювали підтримку вступу країни до ЄС, а також критикували законопроект "про іноагентів".

11 квітня в Євросоюзі розкритикували "російський закон" у парламенті Грузії, та зазначили, що він може вплинути на членство країни в блоці.

Також повідомлялося, що 15 квітня у парламенті Грузії лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості, одним із лідерів керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Мамукою Мдінарадзе. Це сталось на засіданні юридичного комітету парламенту під час обговорення "закону про іноагентів".

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