У Тбілісі на акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала понад десять людей

У столиці Грузії Тбілісі під час акції протесту проти підписання парламентом законопроекту про "іноземних агентів", який нещодавно розкритикували в Євросоюзі, сталися заворушення біля будівлі законодавчого органу. Поліція затримала понад десять протестувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії та місцевий опозиційний телеканал Pirveli.
Своєю чергою опозиційний телеканал передає, що
будівлі парламенту.
Нагадаємо, близько двох тижнів тому грузинська влада відновила процес розгляду в парламенті законопроекту "про іноземних агентів". Аналогічний закон вже прийнято в Росії, і він використовується як важіль впливу на компанії, які фінансують з-за кордону.
На тлі цього у Тбілісі пройшли протести. Опозиція вже прозвала таку ініціативу "російським законом" і різко критикує її.
Зокрема, 9 квітня у столиці Грузії відбувся "Марш свободи", під час якого учасники висловлювали підтримку вступу країни до ЄС, а також критикували законопроект "про іноагентів".
11 квітня в Євросоюзі розкритикували "російський закон" у парламенті Грузії, та зазначили, що він може вплинути на членство країни в блоці.
Також повідомлялося, що 15 квітня у парламенті Грузії лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості, одним із лідерів керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Мамукою Мдінарадзе. Це сталось на засіданні юридичного комітету парламенту під час обговорення "закону про іноагентів".
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