У Тбілісі на акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала понад десять людей

Своєю чергою опозиційний телеканал передає, що

Протест продовжиться

будівлі парламенту.

Законопроект щодо "іноагентів" у Грузії

Нагадаємо, близько двох тижнів тому грузинська влада відновила процес розгляду в парламенті законопроекту "про іноземних агентів". Аналогічний закон вже прийнято в Росії, і він використовується як важіль впливу на компанії, які фінансують з-за кордону.

На тлі цього у Тбілісі пройшли протести. Опозиція вже прозвала таку ініціативу "російським законом" і різко критикує її.

Зокрема, 9 квітня у столиці Грузії відбувся "Марш свободи", під час якого учасники висловлювали підтримку вступу країни до ЄС, а також критикували законопроект "про іноагентів".

11 квітня в Євросоюзі розкритикували "російський закон" у парламенті Грузії, та зазначили, що він може вплинути на членство країни в блоці.

Також повідомлялося, що 15 квітня у парламенті Грузії лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості, одним із лідерів керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Мамукою Мдінарадзе. Це сталось на засіданні юридичного комітету парламенту під час обговорення "закону про іноагентів".