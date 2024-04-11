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ЄС розкритикував "російський закон" у парламенті Грузії: може вплинути на членство

Тбілісі, Четвер 11 квітня 2024 17:41
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ЄС розкритикував "російський закон" у парламенті Грузії: може вплинути на членство Фото: у парламент Грузії внесли "російський закон" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Законопроект про "іноземних агентів", який нещодавно внесли на розгляд парламенту Грузії, не сумісний з цінностями Європейського союзу.

Про це заявив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"(Законопроект "про іноагентів" - ред.) несумісний із нормами та цінностями ЄС", - наголосив дипломат.

Він також додав, що така ініціатива "може загальмувати" процес вступу Грузії до Євросоюзу.

Зазначимо, ЄС надав Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС у грудні, але заявив, що початок вступних переговорів залежить від того, наскільки Тбілісі просунеться у проведенні реформ.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня грузинська влада відновила процес розгляду в парламенті законопроекту "про іноземних агентів". Аналогічний закон вже прийнято в Росії і він використовується як важіль впливу на компанії, які фінансують з-за кордону.

На тлі цього у Тбілісі пройшли протести. Опозиція вже прозвала таку ініціативу "російським законом" і різко критикує її.

Зокрема, 9 квітня у столиці Грузії відбувся "Марш свободи", під час якого учасники висловлювали підтримку вступу країни до ЄС, а також критикували законопроект "про іноагентів".

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