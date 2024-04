В Тбилиси на акции против закона об "иноагентах" полиция задержала более 10 человек

В свою очередь оппозиционный телеканал передает, что

Произведение демонстрации в Тбилиси после adoption по законным аффайрам Комитета российского права. «Георгический dream» majority expelled all opposition MP's от hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 апреля 2024