В Тбилиси на акции против закона об "иноагентах" полиция задержала более 10 человек

В свою очередь оппозиционный телеканал передает, что

Произведение демонстрации в Тбилиси после adoption по законным аффайрам Комитета российского права. «Георгический dream» majority expelled all opposition MP's от hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 апреля 2024

Протест продолжится

здания парламента.

Законопроект об "иноагентах" в Грузии

Напомним, около двух недель назад грузинские власти возобновили процесс рассмотрения в парламенте законопроекта "об иностранных агентах". Аналогичный закон уже принят в России, и он используется как рычаг влияния на компании, финансирующие из-за границы.

На этом фоне в Тбилиси прошли протесты. Оппозиция уже прозвала подобную инициативу "российским законом" и резко критикует ее.

В частности, 9 апреля в столице Грузии состоялся "Марш свободы", во время которого участники выражали поддержку вступления страны в ЕС, а также критиковали законопроект "об иноагентах".

11 апреля в Евросоюзе раскритиковали "российский закон" в парламенте Грузии и отметили, что он может повлиять на членство страны в блоке.

Также сообщалось, что 15 апреля в парламенте Грузии лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров руководящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе. Это произошло на заседании юридического комитета парламента во время обсуждения "закона об иноагентах".