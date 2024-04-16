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В Тбилиси на акции против закона об "иноагентах" полиция задержала более 10 человек

Фото: акция протеста в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах" (tvpirveli.ge)
Автор: Владимир Костырин

В столице Грузии Тбилиси во время акции протеста против подписания парламентом законопроекта об "иностранных агентах", который недавно раскритиковали в Евросоюзе, произошли беспорядки у здания законодательного органа. Полиция задержала более десяти протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии и местный оппозиционный телеканал Pirveli.

В свою очередь оппозиционный телеканал передает, что

Протест продолжится

 здания парламента.

Законопроект об "иноагентах" в Грузии

Напомним, около двух недель назад грузинские власти возобновили процесс рассмотрения в парламенте законопроекта "об иностранных агентах". Аналогичный закон уже принят в России, и он используется как рычаг влияния на компании, финансирующие из-за границы.

На этом фоне в Тбилиси прошли протесты. Оппозиция уже прозвала подобную инициативу "российским законом" и резко критикует ее.

В частности, 9 апреля в столице Грузии состоялся "Марш свободы", во время которого участники выражали поддержку вступления страны в ЕС, а также критиковали законопроект "об иноагентах".

11 апреля в Евросоюзе раскритиковали "российский закон" в парламенте Грузии и отметили, что он может повлиять на членство страны в блоке.

Также сообщалось, что 15 апреля в парламенте Грузии лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров руководящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе. Это произошло на заседании юридического комитета парламента во время обсуждения "закона об иноагентах".

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ГрузияТбилиси