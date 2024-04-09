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"Російський закон не пройде". У Грузії протестують проти скандальної ініціативи

Тбілісі, Вівторок 09 квітня 2024 20:06
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"Російський закон не пройде". У Грузії протестують проти скандальної ініціативи Фото: у Грузії протестують проти законопроекта "про іноагентів" (twitter.com/soldier_fella)
Автор: Іван Носальський

У Тбілісі, столиці Грузії, сьогодні, 9 квітня, відбуваються протести проти законопроекту про "іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн".

Учасники акції протесту розпочали "Марш свободи" у напрямку будівлі парламенту. Вони викрикують гасла: "Так Європі! Ні російському закону!"; "Ми обираємо Європу, Грузія ніколи не буде Росією! Разом захистимо перемогу 9 квітня!"

Фото: протести у Грузії (twitter.com/soldier_fella)

До такого маршу приєдналися лідери опозиційних партій, представники неурядових організацій, представники сфери культури. У руках учасників - прапори Грузії та Євросоюзу.

Лідер опозиційної партії "Лело" Мамука Хазарадзе під час протестів заявив, що "російський закон" не пройде парламент, з якою б інтерпретацією його туди не внесла правляча партія "Грузинська мрія".

"Він (законопроект - ред.) служить для придушення вільного голосу. Це вигаданий важіль для контролю над телеканалами, медіа. У такій країні, як Грузія, не зможуть контролювати свободу", - додав Хазарадзе.

Що передувало

Нагадаємо, ще у березні 2023 року партія грузинський парламент ухвалив законопроект "про іноагентів" у першому читанні. Документ передбачає, що під контроль можуть взяти будь-які організації та ЗМІ, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону. Їх хотіли змусити зареєструватись в окремому реєстрі.

Аналогічний закон вже прийнято в Росії, де ним користуються як важелем впливу.

Після цього в Грузії розпочалися масштабні протести проти ухвалення такого законопроекту. Під тиском партія "Грузинська мрія" відкликала ініціативу з парламенту.

Минулого тижня грузинські депутати відновили процес розгляду законопроекту "про іноагентів".

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