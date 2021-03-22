Над Тайванем столкнулись два истребителя

На Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг.
Об этом сообщает Focus Taiwan.
Как сообщается, в результате столкновения двое пилотов смогли катапультироваться. По информации Национального командно-спасательного центра, на поиски летчиков уже были отправлены военные вертолеты и корабли береговой охраны.
В Минобороны страны отметили, что всего в воздухе во время тренировочной миссии находились четыре истребителя типа F-5E. Около 15:00 по местному времени два из них исчезли с радаров.
Напомним, ранее в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.
Также РБК-Украина писало, что истребитель сербской армии "Миг-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя.
Кроме того, в штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США, однако членам экипажа удалось спастись.