Над Тайванем столкнулись два истребителя

На Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг.

Как сообщается, в результате столкновения двое пилотов смогли катапультироваться. По информации Национального командно-спасательного центра, на поиски летчиков уже были отправлены военные вертолеты и корабли береговой охраны.

В Минобороны страны отметили, что всего в воздухе во время тренировочной миссии находились четыре истребителя типа F-5E. Около 15:00 по местному времени два из них исчезли с радаров.