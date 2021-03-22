Над Тайванем зіштовхнулися два винищувачі

На Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг.
Про це повідомляє Focus Taiwan.
Як повідомляється, в результаті зіткнення двоє пілотів змогли катапультуватися. За інформацією Національного командно-рятувального центру, на пошуки льотчиків вже були відправлені військові вертольоти і кораблі берегової охорони.
У Міноборони країни зазначили, що всього в повітрі під час тренувальної місії перебували чотири винищувачі типу F-5E. Близько 15:00 за місцевим часом два з них зникли з радарів.
Нагадаємо, раніше в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. У результаті події загинули два пілоти.
Також РБК-Україна писало, що винищувач сербської армії "МіГ-21" розбився на заході країни, у результаті чого загинули двоє пілотів. Літак впав в районі села Бразіні, а його уламки впали у двір одного з будинків, поранивши місцевого жителя.
Крім того, в штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США, однак членам екіпажу вдалося врятуватися.