Над Тайванем зіштовхнулися два винищувачі

На Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг.

Як повідомляється, в результаті зіткнення двоє пілотів змогли катапультуватися. За інформацією Національного командно-рятувального центру, на пошуки льотчиків вже були відправлені військові вертольоти і кораблі берегової охорони.

У Міноборони країни зазначили, що всього в повітрі під час тренувальної місії перебували чотири винищувачі типу F-5E. Близько 15:00 за місцевим часом два з них зникли з радарів.