В США разбился военный самолет, оба пилота погибли
В американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.
Об этом сообщает Foxnews.
Как сообщается, двухместный реактивный самолет упал недалеко от регионального аэропорта Монтгомери возле поля Даннелли. Он разбился около жилого района, но не задел никаких строений. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители национальной гвардии ВВС.
Отметим, самолет NorthropT-38 Talon используется не только в учебных миссиях ВВС США, но и в военно-морских силах. Учебную команду обычно составляют инструктор и студент-пилот.
Напомним, ранее истребитель сербской армии "Миг-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Самолет упал в районе села Бразине, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя.
Также РБК-Украина писало, что в штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США, однако членам экипажа удалось спастись.
Кроме того, на юге Филиппин произошла авария вертолета Воздушных сил, в итоге погибли четыре военных.