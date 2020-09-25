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В Сербии военный самолет упал во двор дома, есть погибшие

Село Бразини, Пятница 25 сентября 2020 20:36
В Сербии военный самолет упал во двор дома, есть погибшие
Фото: истребитель "МиГ-21" (flickr.com kevinmartin1)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 сентября, истребитель сербской армии "МиГ-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Они не смогли катапультироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Сербии.

Как сообщается, самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя. Пострадавшего с ожогами госпитализировали. В ведомстве также добавляют, что самолет разбился при выполнении очередного полетного задания.

Кроме того, Минобороны объявило, что самолет, который разбился, был проверен в соответствии со всеми процедурами, и после проверки было установлено, что он исправен и готов к полету.

Напомним, в России в Тверской области разбился истребитель "Су-30" при осуществлении учебно-тренировочного полета.

Кроме того, в штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США, однако членам экипажа удалось спастись.

Также на юге Филиппин произошла авария вертолета Воздушных сил, в результате чего погибли четыре военных.

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