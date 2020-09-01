ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США разбился военный самолет, экипажу удалось спастись

США, Вторник 01 сентября 2020 07:05
В США разбился военный самолет, экипажу удалось спастись
Фото: самолет E-2C Hawkeye ВМС США (navy.mil)
Автор: Надежда Собенко

В штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США. Членам экипажа удалось спастись.

Об этом сообщает Navy Times.

Самолет Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 по киевскому времени), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс, к северо-востоку от Норфолка.

Отмечается, что два пилота и два члена экипажа выпрыгнули с парашютом через главную дверь кабины.

Напомним, 7 августа в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала, погибло 20 человек.

Ранее в Германии самолет Pilatus PC 2 упал на территории аэропорта Герингсдорф; в результате аварии серьезные травмы получил мужчина, который находился в самолете.

Кроме того, два самолета столкнулись в небе над Аляской; в результате авиакатастрофы погибли семь человек, в том числе член нижней палаты законодательного собрания Аляски.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиавиакатастрофаСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь