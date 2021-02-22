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На Тайване масштабное ДТП. Столкнулись 20 автомобилей

Автор: Андрей Козловский

Накануне Тайвань накрыл сильный туман. В результате непогоды там произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 20 автомобилей.

Об этом сообщает Taiwan News.

Как сообщается, авария произошла на западном побережье Тайваня. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. В частности, столкнулись 7 фур и 13 легковых автомобилей.

Сейчас правоохранители будут выяснять все обстоятельства, чтобы решить, какую ответственность будут нести водители. Также полиция призвала тайваньских водителей сбавлять скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями во время движения в тумане.

Напомним, в США на автомагистрали штата Техас столкнулись более 130 автомобилей. В ходе масштабного дорожно-транспортного происшествия погибли как минимум шесть человек и еще 65 пострадали. Также отмечается, что авария на трассе произошла из-за обледенения дороги.

Также РБК-Украина писало, что в Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум, трое из них пострадали.

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