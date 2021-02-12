Масштабное ДТП в Техасе: пострадали более 60 человек
В США на автомагистрали штата Техас, где столкнулись более 130 автомобилей, увеличилось количество пострадавших и погибших. Трасу перекрыли в обоих направлениях.
Об этом сообщает Dallas Morning News.
Как сообщается, в американском городе Форт-Уэрт, в Техасе в ходе самого масштабного дорожно-транспортного происшествия в этом году погибли как минимум шесть человек и еще 65 пострадали. Согласно протоколу аварийной службы, большинство раненых находятся в критическом состоянии.
Ожидается, что число пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью. Также отмечается, что авария на трасе произошла из-за обледененья дороги. Во всем штате дороги покрыты льдом.
#DFW Texas pic.twitter.com/yeP5VlCWU4— marlene (@Septembers_Song) February 11, 2021
Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших.
Также РБА-Украина писало, что на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.