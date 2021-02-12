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Масштабное ДТП в Техасе: пострадали более 60 человек

Новина українською → Техас, Пятница 12 февраля 2021 11:05
Масштабное ДТП в Техасе: пострадали более 60 человек Фото: ДТП в Техасе (кадр видео cnn com)
Автор: Андрей Козловский

В США на автомагистрали штата Техас, где столкнулись более 130 автомобилей, увеличилось количество пострадавших и погибших. Трасу перекрыли в обоих направлениях.

Об этом сообщает Dallas Morning News.

Как сообщается, в американском городе Форт-Уэрт, в Техасе в ходе самого масштабного дорожно-транспортного происшествия в этом году погибли как минимум шесть человек и еще 65 пострадали. Согласно протоколу аварийной службы, большинство раненых находятся в критическом состоянии.

Ожидается, что число пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью. Также отмечается, что авария на трасе произошла из-за обледененья дороги. Во всем штате дороги покрыты льдом.

Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших.

Также РБА-Украина писало, что на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.

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