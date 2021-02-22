RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Тайвані масштабне ДТП. Зіштовхнулись 20 авто

Автор: Андрій Козловський

Напередодні Тайвань вкрив сильний туман. У результаті негоди там сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі 20 авто.

Про це повідомляє Taiwan News.

Як повідомляється, аварія сталась на західному узбережжі Тайваню. У поліції округу підтвердили, що причиною ДТП був туман, який призвів до поганої видимості на дорозі. Зокрема, зіштовхнулись 7 вантажівок та 13 легковиків.

Наразі правоохоронці з'ясовуватимуть обставини, аби вирішити, яку відповідальність будуть нести водії. Також поліція закликала тайванських водіїв зменшувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції з іншими автівками під час руху в тумані.

Нагадаємо, у США на автомагістралі штату Техас зіткнулися понад 130 автомобілів. В ході масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули як мінімум шість осіб і ще 65 постраждали. Також наголошується, що аварія на трасі сталася через обледеніння дороги.

Також РБК-Україна писало, що в Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України, як мінімум, троє з них постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП
Читайте також
У Києві водій авто, тікаючи від поліції, потрапив у ДТП, є постраждалі
У Дніпропетровській області сталося ДТП, постраждали три людини
Прогноз погоди