На Тайване масштабное ДТП. Столкнулись 20 автомобилей

Как сообщается, авария произошла на западном побережье Тайваня. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. В частности, столкнулись 7 фур и 13 легковых автомобилей.

Сейчас правоохранители будут выяснять все обстоятельства, чтобы решить, какую ответственность будут нести водители. Также полиция призвала тайваньских водителей сбавлять скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями во время движения в тумане.