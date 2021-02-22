На Тайвані масштабне ДТП. Зіштовхнулись 20 авто

Напередодні Тайвань вкрив сильний туман. У результаті негоди там сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі 20 авто.

Як повідомляється, аварія сталась на західному узбережжі Тайваню. У поліції округу підтвердили, що причиною ДТП був туман, який призвів до поганої видимості на дорозі. Зокрема, зіштовхнулись 7 вантажівок та 13 легковиків.

Наразі правоохоронці з'ясовуватимуть обставини, аби вирішити, яку відповідальність будуть нести водії. Також поліція закликала тайванських водіїв зменшувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції з іншими автівками під час руху в тумані.