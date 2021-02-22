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На Тайвані масштабне ДТП. Зіштовхнулись 20 авто

Новость на русском → Тайвань, Понеділок 22 лютого 2021 09:35
На Тайвані масштабне ДТП. Зіштовхнулись 20 авто Фото: ДТП Тайвані (taiwannews.com.tw)
Автор: Андрій Козловський

Напередодні Тайвань вкрив сильний туман. У результаті негоди там сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі 20 авто.

Про це повідомляє Taiwan News.

Як повідомляється, аварія сталась на західному узбережжі Тайваню. У поліції округу підтвердили, що причиною ДТП був туман, який призвів до поганої видимості на дорозі. Зокрема, зіштовхнулись 7 вантажівок та 13 легковиків.

Наразі правоохоронці з'ясовуватимуть обставини, аби вирішити, яку відповідальність будуть нести водії. Також поліція закликала тайванських водіїв зменшувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції з іншими автівками під час руху в тумані.

Нагадаємо, у США на автомагістралі штату Техас зіткнулися понад 130 автомобілів. В ході масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули як мінімум шість осіб і ще 65 постраждали. Також наголошується, що аварія на трасі сталася через обледеніння дороги.

Також РБК-Україна писало, що в Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України, як мінімум, троє з них постраждали.

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