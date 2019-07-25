Китай не исключает применения военной силы для присоединения Тайваня

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В Китае считают, что размещение ракетных систем США в Южной Корее подрывает региональный баланс сил

Китай не исключает возможности применения военной силы для возвращения Тайваня под свою юрисдикцию. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь, передает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В оборонном ведомстве Китая подтвердили готовность начать войну, если понадобится "защитить национальный суверенитет".

"Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, китайская армия непременно будет сражаться, решительно защищая национальный суверенитет, единство и территориальную целостность страны", - заявил представитель Минобороны.

Также в Минобороны подчеркнули, что размещение ракетных систем Соединенных Штатов в Южной Корее "подрывает региональный баланс сил".

Напомним, в середине июля власти Китая заявили о намерении ввести санкции в отношении американских компаний, продающих вооружение Тайваню. Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений Тайваню на 2,2 млрд долларов, что, по мнению Китая, наносит ущерб его суверенитету и национальной безопасности.