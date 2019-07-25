ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай не исключает применения военной силы для присоединения Тайваня

Новости » Политика    25.07.2019 - 05:35
Китай не исключает применения военной силы для присоединения Тайваня
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В Китае считают, что размещение ракетных систем США в Южной Корее подрывает региональный баланс сил

Китай не исключает возможности применения военной силы для возвращения Тайваня под свою юрисдикцию. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь, передает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В оборонном ведомстве Китая подтвердили готовность начать войну, если понадобится "защитить национальный суверенитет".

"Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, китайская армия непременно будет сражаться, решительно защищая национальный суверенитет, единство и территориальную целостность страны", - заявил представитель Минобороны.

Также в Минобороны подчеркнули, что размещение ракетных систем Соединенных Штатов в Южной Корее "подрывает региональный баланс сил".

Напомним, в середине июля власти Китая заявили о намерении ввести санкции в отношении американских компаний, продающих вооружение Тайваню. Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений Тайваню на 2,2 млрд долларов, что, по мнению Китая, наносит ущерб его суверенитету и национальной безопасности.

Китай отказался от участия в ядерной гонке Пекин назвал причину появления военных самолетов РФ и КНР над Японским морем
Новости Украины КитайТайвань
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь