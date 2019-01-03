Китай предложил Тайваню обсудить двусторонние отношения

Фото: Си Цзиньпин (flickr.com/poroshenkopetro)

Президент КНР предложил Тайваню обсудить будущее острова

Президент КНР Си Цзиньпин намерен провести демократические консультации относительно двусторонних отношений и будущего острова с Тайванем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Так, президент КНР хочет обсудить будущее острова и создание институционального механизма для мирного развития.

"Президент Си Цзиньпин предложил Тайваню провести демократические консультации относительно двусторонних отношений, будущего острова и создания институционального механизма для мирного развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин отметил, что политические партии и сектора по обе стороны Тайваньского пролива могут зарекомендовать представителей для проведения широких и всесторонних демократических консультаций на основе Консенсуса от 1992 года, согласно которому обе стороны признают единство Китая.

Напомним, ранее глава Китая Си Цзиньпин заявил о возможном использовании силы при возвращении Тайваня в состав КНР.