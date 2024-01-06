Тайвань звинуватив Китай у веденні психологічної війни проти жителів острова

Міністерство оборони Тайваню в грудні та січні повідомляло про кілька випадків прольоту китайських повітряних куль над Тайванською протокою. Також в оборонному відомстві повідомили, що цього тижня кілька повітряних куль пролетіли над островом Тайвань поблизу великих авіабаз.

У заяві міністерства також йдеться, що повітряні кулі є серйозною загрозою безпеці міжнародної авіації, враховуючи траєкторії їхнього польоту.

"Повітряні кулі були частиною тактики Китаю в "сірій зоні" проти Тайваню у спробі використати когнітивну війну, щоб вплинути на моральний дух нашого народу", - йдеться у повідомленні міністерства.

Можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою у лютому, коли Сполучені Штати збили китайську повітряну кулю.

Конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Китаю та Тайваню. У відповідь на це президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини Тайваню з Китаєм мають визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".