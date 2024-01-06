Тайвань обвинил Китай в ведении психологической войны против жителей острова

Министерство обороны Тайваня в декабре и январе сообщало о нескольких случаях пролета китайских воздушных шаров над Тайваньским проливом. Также в оборонном ведомстве сообщили, что на этой неделе несколько воздушных шаров пролетели над островом Тайвань вблизи крупных авиабаз.

В заявлении министерства также говорится, что воздушные шары представляют собой серьезную угрозу безопасности международной авиации, учитывая траектории их полета.

"Воздушные шары были частью тактики Китая в "серой зоне" против Тайваня в попытке использовать когнитивную войну, чтобы повлиять на моральный дух нашего народа", - говорится в сообщении министерства.

Возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале, когда Соединенные Штаты сбили китайский воздушный шар.

Конфликт Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

Накануне лидер Китая Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня. В ответ на это президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения Тайваня с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".