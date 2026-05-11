Тайвань значно урізав закупівлю зброї у США, Вашингтон дуже незадоволений

Вашингтон вважає ці витрати недостатніми для реального захисту острова. Білий дім наполягає на повному фінансуванні армії Тайваню, зазначив співбесідник агенції з-поміж високопосадовців на умовах анонімності.

Американські чиновники впевнені, що Тайбей залишає критичні прогалини у своїй системі захисту. Чиновник США пояснив позицію Пентагона.

"Наша позиція щодо оборонного бюджету Тайваню... полягає в тому, що він розчаровує тим, що на монтажному майданчику залишилися деякі речі, які, на нашу думку, все ще потребують фінансування. Ми хотіли б, щоб решта початково запропонованого пакету була профінансована", – сказав він.

Рішення парламенту та перевага опозиції

Агенція нагадує, що парламент Тайваню поставив крапку в обговоренні грошей на армію. Депутати схвалили додаткові витрати на суму 25 мільярдів доларів.

І хоча це чималі кошти, ця сума не покриває всіх потреб. Це приблизно лише дві третини від того, що спочатку просив уряд країни.

Річ у тому, що сьогодні опозиція контролює парламент. Саме вона заблокувала виділення повної суми. Таке рішення безпосередньо впливає на закупівлю новітнього озброєння та модернізацію флоту.

Тепер Тайбею доведеться жорстко обирати пріоритети. Деякі оборонні програми залишаться без копійки.