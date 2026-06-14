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Тайвань запустив сайт для китайців, де вони можуть "зливати" розвіддані

21:40 14.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про тайванський сайт для громадян Китаю?
aimg Едуард Ткач
Тайвань запустив сайт для китайців, де вони можуть "зливати" розвіддані Фото: два роки тому Китай і сам намагався застосовувати аналогічну тактику (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сьогодні в неділю уряд Тайваню запустив веб-сайт, щоб спонукати громадян Китаю передавати розвідувальну інформацію. Канал зв'язку призначений для людей, які втомилися від системи і хочуть змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Бюро національної безпеки Тайваню заявило на цьому сайті, що останніми роками економіка Китаю стикається зі зростаючими труднощами, в той час як політичний контроль залишається "жорстким".

"У поєднанні зі зростаючою кількістю соціальних проблем, пов'язаних із забезпеченням засобів до існування, ці умови підписують суспільне невдоволення. У результаті дедалі більша кількість людей звертаються до відповідних відомств на Тайвані, роблячи надати різну інформацію", - йдеться в заяві.

Також на сайті розміщено хвилинний ролик, який був згенерований штучним інтелектом. У ролику показаний китайський державний службовець, який спостерігає за тим, як його колег звільняють з роботи.

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Наразі цей сайт у Китаї заблокували, однак на нього можна потрапити за допомогою VPN. І як зазначає Reuters, багато китайців користуються цим інструментом, щоб отримувати доступ до західних соцмереж і пошукових систем.

Крім вищезгаданої заяви, тайванське бюро закликало громадян Китаю як усередині країни, так і за кордоном "активно надавати інформацію і сміливо домагатися змін".

Там підкреслили, що цей канал дає змогу китайцям надавати інформацію, пов'язану з розвідкою, для "розширення різноманітних джерел розвідувальної інформації бюро".

Крім того, сказано, що нова тактика наслідує приклад відомств таких країн, як США, Британія та Ізраїль.

Раніше 2024 року Китай і сам намагався застосовувати аналогічну тактику. Тоді Пекін оголосив про створення адреси електронної пошти, за якою люди могли повідомляти про злочини, які скоюють тайванські "сепаратисти".

Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Нагадаємо, що Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією, а Тайбей своєю чергою, заперечує це.

У зв'язку з цим нещодавно стало відомо, що Тайвань дедалі більше замислюється про власну безпеку на тлі загрози з боку Китаю. Зокрема, острів прагне перейняти український досвід у протистоянні великому агресору.

Також ми писали, що Тайвань запустив днями ракети в бік Китаю в рамках військових навчань. Це була демонстрація, як острів може спробувати відбити атаку Китаю, якщо така буде.

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