Тайвань закрывает границы для иностранцев из-за COVID-19

С 19 мая 2021 года Тайвань закрывает границы для иностранцев. Причина - борьба с эпидемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Тайваньского центра по контролю за заболеваниями.

Сообщается, что в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире и в целях поддержания внутренней безопасности на Тайване закрываются границы для иностранных граждан.

Под ограничения попадают люди, у которых нет гражданства или вида на жительство на Тайване. Исключения могут быть по чрезвычайным или гуманитарным соображениям.

Кроме того, будет приостановлен транзит пассажиров на Тайвань. Ограничения продлятся до 18 мая.