Британия выходит из локдауна и запускает COVID-паспорта

Великобритания с сегодняшнего дня, 17 мая, выходит из локдауна . Рестораны и пабы могут принимать посетителей внутри, а также открываются музеи, кинотеатры и спортзалы.

Полная отмена ограничений в Британии ожидается 21 июня. Однако в правительстве есть опасения по этому поводу из-за новых штаммов COVID, в частности, из Индии.

Отмечается, что заведения возобновили прием посетителей внутри в полночь. К тому времени, по информации издания, у баров и пабов выстроились очереди из желающих отметить отмену локдауна.

Также с 17 мая в Британии запускают COVID-паспорта. Они представлены в виде приложения на смартфоне. Такой паспорт позволит британцам выезжать за границу без прохождения карантина или отбытия самоизоляции, в случае получения двух доз вакцины от коронавируса.