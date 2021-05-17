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Британия выходит из локдауна и запускает COVID-паспорта

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Лондон, Понедельник 17 мая 2021 11:18
Британия выходит из локдауна и запускает COVID-паспорта Фото: в Британии бары и рестораны вновь могут принимать посетителей внутри помещений (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Великобритания с сегодняшнего дня, 17 мая, выходит из локдауна. Рестораны и пабы могут принимать посетителей внутри, а также открываются музеи, кинотеатры и спортзалы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Полная отмена ограничений в Британии ожидается 21 июня. Однако в правительстве есть опасения по этому поводу из-за новых штаммов COVID, в частности, из Индии.

Отмечается, что заведения возобновили прием посетителей внутри в полночь. К тому времени, по информации издания, у баров и пабов выстроились очереди из желающих отметить отмену локдауна.

Также с 17 мая в Британии запускают COVID-паспорта. Они представлены в виде приложения на смартфоне. Такой паспорт позволит британцам выезжать за границу без прохождения карантина или отбытия самоизоляции, в случае получения двух доз вакцины от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что Турция 17 мая начала выход из локдауна. При этом отмена ограничений будет постепенной и продлится 15 дней.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Греция решила открыть границу для туристов из Украины и определила условия для пересечения границы.

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