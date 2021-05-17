Тайвань закриває кордони для іноземців через COVID-19

З 19 травня 2021 року Тайвань закриває кордони для іноземців. Причина - боротьба з епідемією COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Тайванського центру з контролю за захворюваннями.

Повідомляється, що у зв'язку зі зростаючою захворюваністю на COVID-19 в світі і з метою підтримки внутрішньої безпеки на Тайвані закриваються кордони для іноземних громадян.

Під обмеження потрапляють люди, у яких немає громадянства або посвідки на проживання на Тайвані. Винятки можуть бути з надзвичайних або гуманітарних міркувань.

Крім того, буде припинено транзит пасажирів на Тайвань. Обмеження триватимуть до 18 травня.