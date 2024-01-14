Тайвань відповів РФ на заяву про "єдиний Китай": Москва - головоріз комуністичного режиму

МЗС РФ заявило, що Тайвань є невід'ємною частиною Китаю, повторюючи висловлювання офіційного Пекіна. На цю заяву Москви відповіли в Міністерстві закордонних справ Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Тайваню.

"Тайвань є суверенною і незалежною країною і не входить до складу Китайської Народної Республіки. КНР жодного дня не керувала Тайванем. Це об'єктивний факт і статус-кво", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що 13 січня народ Тайваню знову обрав наступного президента чесним, справедливим і відкритим методом, що є демократичним досягненням, яке визнано країнами всього світу.

"Росія добровільно стала головорізом китайського комуністичного режиму і свідомо наслідувала оману Китаю про "принцип одного Китаю" після виборів у нашій країні. Це не тільки не сприяє стабільності ситуації в Тайванській протоці, а й зайвий раз доводить, що злиття авторитаризму Китаю та Росії завдає шкоди міжнародному миру, стабільності та заснованій на правилах шкоді міжнародному порядку", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що Тайвань не піддасться тиску і дипломатичному придушенню з боку авторитарного уряду Китаю.

Що говорили у РФ

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що позиція Росії щодо Тайваню "загальновідома, послідовна і незмінна".

"Російська сторона визнає, що у світі існує тільки один Китай, уряд КНР є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною Китаю. Російська сторона виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі", - підкреслила вона.

Вибори на Тайвані

Напередодні на Тайвані відбулися президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде із правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП).

На тлі виборів спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у Вашингтоні планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента.

Більше того, чи приведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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