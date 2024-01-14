Тайвань ответил РФ на заявление о "едином Китае": Москва - головорез коммунистического режима

МИД РФ заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, повторяя высказывания официального Пекина. На это заявление Москвы ответили в Министерстве иностранных дел Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Тайваня.

"Тайвань является суверенной и независимой страной и не входит в состав Китайской Народной Республики. КНР ни дня не управляла Тайванем. Это объективный факт и статус-кво", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 13 января народ Тайваня вновь избрал следующего президента честным, справедливым и открытым методом, что является демократическим достижением, которое признано странами всего мира.

"Россия добровольно стала головорезом китайского коммунистического режима и сознательно последовала заблуждению Китая о "принципе одного Китая" после выборов в нашей стране. Это не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе, но и лишний раз доказывает что слияние авторитаризма Китая и России наносит ущерб международному миру, стабильности и основанному на правилах вреду международному порядку", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Тайвань не поддастся давлению и дипломатическому подавлению со стороны авторитарного правительства Китая.

Что говорили в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция России по Тайваню "общеизвестна, последовательна и неизменна".

"Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - подчеркнула она.

Выборы на Тайване

Накануне на Тайване прошли президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Циндэ из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП).

На фоне выборов спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, в Вашингтоне планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента.

Больше о том, приведут ли выборы на Тайване к новому конфликту - читайте в материале РБК-Украина.

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