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На виборах на Тайвані перемагає представник демократів

Субота 13 січня 2024 14:47
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На виборах на Тайвані перемагає представник демократів Фото: Лай Цінде, кандидат в президенти Тайваню від Демократичної прогресивної партії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Тайвані закрились виборчі дільниці. Відповідно до попереднього підрахунку, із 40,1% лідирує прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Станом на, 14:31, звіти подали 99% виборчих дільниць острова.

На виборах на Тайвані перемагає представник демократів

Фото: підрахунок голосів (Bloomberg)

Під час президентських перегонів виборці обирали між:

  • нинішнім віцепрезидентом Лаєм Цінде з правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП);
  • мером міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан;
  • лідером молодої Тайванської народної партії Ке Веньчже.

"На додаток до вибору нового президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом. ДПП утримує більшість в однопалатному законодавчому органі відтоді, як Цай Інвень вперше здобула перемогу на президентських виборах у 2016 році", - пояснює видання.

Вибори на Тайвані

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.

Докладніше про те, хто може перемогти на цих виборах, як на це може відреагувати Китай і чи є ризик нової війни - у матеріалі РБК-Україна.

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