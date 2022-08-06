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Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения

Новина українською →
Китай, Суббота 06 августа 2022 17:48
Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения Фото: Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Наталия Гурковская

Китайские самолеты и военные корабли репетировали нападение на Тайвань в субботу, 6 августа, в отместку за визит туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого Пекин прекратил переговоры по вопросам безопасности и другим вопросам с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Краткий необъявленный визит Пелоси в течение недели на самоуправляемый остров, на который претендует Китай, привел Пекин в ярость и спровоцировал беспрецедентные военные учения, после которого над столицей Тайбэем были запущены баллистические ракеты.

Китайские учения, сосредоточенные в шести местах по всему острову, продлятся до полудня воскресенья.

Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайваньском проливе, при этом некоторые из них пересекли срединную линию, неофициальный буфер, разделяющий две стороны, что тайваньские военные назвали имитацией нападения на остров.

Китайские военные корабли и самолеты продолжали «давить» на срединную линию Тайваньского пролива в субботу днем, сообщил источник, знакомый с планированием безопасности.

Как сообщалось, после начала китайских учений вокруг Тайваня, Пентагон неоднократно пытался связаться с Пекином, однако все звонки были проигнорированы.

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