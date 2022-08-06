Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения

Китайские самолеты и военные корабли репетировали нападение на Тайвань в субботу, 6 августа, в отместку за визит туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого Пекин прекратил переговоры по вопросам безопасности и другим вопросам с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, Краткий необъявленный визит Пелоси в течение недели на самоуправляемый остров, на который претендует Китай, привел Пекин в ярость и спровоцировал беспрецедентные военные учения, после которого над столицей Тайбэем были запущены баллистические ракеты.

Китайские учения, сосредоточенные в шести местах по всему острову, продлятся до полудня воскресенья.

Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайваньском проливе, при этом некоторые из них пересекли срединную линию, неофициальный буфер, разделяющий две стороны, что тайваньские военные назвали имитацией нападения на остров.

Китайские военные корабли и самолеты продолжали «давить» на срединную линию Тайваньского пролива в субботу днем, сообщил источник, знакомый с планированием безопасности.