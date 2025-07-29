Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні припинення вогню

Зазначається, що військові сутички з Камбоджею тривали до ранку вівторка, 29 липня, попри те, що з опівночі діяло досягнуте сторонами безумовне припинення вогню.

За словами речника Королівської армії Таїланду Вінтаї Сувара, після початку перемир’я надходили повідомлення про атаки з кількох місць.

Він звинуватив Камбоджу в провокуванні інцидентів. За його словами, ця країна "свідомо порушила угоду і навмисно підірвала взаємну довіру".

Вінтаї зазначив, що Таїланд був змушений вдатися до відповідних контрзаходів у межах свого законного права на самооборону.

За його словами, спільну зустріч командувачів армій, відповідальних за прикордонні райони Камбоджі та Таїланду, перенесено з 7:00 на 10:00 ранку.

На момент публікації Камбоджа офіційно не коментувала ситуацію.