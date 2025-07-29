Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня

Армия Таиланда обвинила военных Камбоджи в нарушении режима прекращения огня, о котором страны договорились в понедельник, 28 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что военные столкновения с Камбоджей продолжались до утра вторника, 29 июля, несмотря на то, что с полуночи действовало достигнутое сторонами безусловное прекращение огня.
По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтаи Сувара, после начала перемирия поступали сообщения об атаках из нескольких мест.
Он обвинил Камбоджу в провоцировании инцидентов. По его словам, эта страна "сознательно нарушила соглашение и намеренно подорвала взаимное доверие".
Винтаи отметил, что Таиланд был вынужден прибегнуть к ответным контрмерам в рамках своего законного права на самооборону.
По его словам, совместная встреча командующих армий, ответственных за приграничные районы Камбоджи и Таиланда, перенесена с 7:00 на 10:00 утра.
На момент публикации Камбоджа официально не комментировала ситуацию.
24 июля на границе произошла перестрелка, в результате которой погибли военные обеих стран.
На фоне эскалации конфликта, армия Таиланда стянула к границе войска и ударила по военным объектам Камбоджи.
Кроме того, тайской армии удалось остановить прорыв камбоджийских сил в районе провинции Трат.
В понедельник, 28 июля, в Малайзии страны договорились о прекращении огня.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обеим сторонам повысить пошлины на импорт.
Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании боевых действий, которые унесли по меньшей мере 38 жизней.
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