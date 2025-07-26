Таїланд та Камбоджа погодилися швидко досягти перемир'я, - Трамп

Камбоджа та Таїланд за підсумками телефонних розмов з президентом США Дональдом Трампом погодилися швидко домовитися про повне припинення вогню в районі конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соціальній мережі Truth Social .

Трамп заявив, що подзвонив прем'єр-міністру Камбоджі Хун Манету та повідомив йому про результати переговорів з виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячаєм.

"Обидві сторони прагнуть негайного припинення вогню та миру. Вони також прагнуть повернутися до "стола переговорів" зі Сполученими Штатами, що, на нашу думку, недоречно робити, доки бойові дії не ПРИПИНЯТЬСЯ", - написав Трамп.

Президент США запевнив, що Пномпень та Бангкок домовилися негайно зустрітися та "швидко розробити угоду про припинення вогню". Що стане прологом для встановлення миру.

"Для мене було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу та багату історію та культуру. Сподіваюся, вони будуть ладнати ще багато років. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торгівельних угод з обома!", - резюмував Трамп.