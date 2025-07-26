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Таиланд и Камбоджа согласились быстро достичь перемирия, - Трамп

Таиланд, Суббота 26 июля 2025 20:04
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Таиланд и Камбоджа согласились быстро достичь перемирия, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Камбоджа и Таиланд согласились быстро достичь сделки о полном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп намекает, что сработала его телефонная дипломатия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что позвонил премьер-министру Камбоджи Хун Манету и сообщил ему о результатах переговоров с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячаем.

"Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру. Они также стремятся вернуться к "торговому столу" с Соединенными Штатами, что, по нашему мнению, неуместно делать, пока боевые действия не прекратятся", - написал Трамп.

Президент США заверил, что Пномпень и Бангкок договорились немедленно встретиться и "быстро разработать соглашение о прекращении огня". Что станет прологом для установления мира.

"Для меня было честью иметь дело с обеими странами. Они имеют долгую и богатую историю и культуру. Надеюсь, они будут ладить еще много лет. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обеими!", - резюмировал Трамп.

Отметим, ранее 26 июля Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Камбоджи и Таиланда, между которыми начался вооруженный конфликт. Тогда он впервые заявил, что обе страны готовы к прекращению огня.

Конфликт Камбоджи и Таиланда: что известно

Конфликт между Таиландом и Камбоджей резко обострился после стрельбы на границе, где военные обеих стран обвинили друг друга в провокации. По данным Бангкока, именно камбоджийцы первыми открыли огонь, однако Пномпень это отвергает.

В ответ на атаки со стороны Камбоджи Таиланд развернул на границе подразделения, вооруженные украинскими БМ "Оплот" и БТР-3Е, а также нанес авиаудары по военным Пномпеня. Камбоджийцы попытались атаковать провинцию Трат, но таиландская армия легко отразила вторжение.

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Таиланд Камбоджа Дональд Трамп
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