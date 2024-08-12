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Північ Японії накрив тайфун, паралізувавши рух літаків та потягів

Івате, Понеділок 12 серпня 2024 11:25
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Північ Японії накрив тайфун, паралізувавши рух літаків та потягів Фото: тайфун "Марія" в Японії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Масштабний тропічний тайфун "Марія" значно порушив транспортне сполучення в префектурі Івате та інших районах північно-східної Японії. Сьогодні скасовані 86 рейсів, більшість з яких зазвичай з'єднують регіон Тохоку з Токіо й Осакою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання NHK.

Японська авіакомпанія Japan Airlines скасувала 78 рейсів, а Nippon Airways - ще 8, при цьому очікується, що кількість скасованих рейсів може зрости.

Залізничне сполучення в префектурі також зазнало значних збоїв. Поки що національні швидкісні залізниці Тохоку Сінкансен, Ямагата Сінкансен та Акіта Сінкансен продовжують працювати, однак компанія JR East попереджає про можливі затримки та скасування рейсів. Місцеві залізничні лінії сьогодні вже частково припинили роботу.

Японські оператори автомагістралей також попереджають про можливе закриття деяких ділянок швидкісних трас через сильні дощі та ризик підтоплень.

Метеорологи очікують, що тайфун принесе рекордну кількість опадів, що може спричинити зсуви ґрунту, підтоплення та інші стихійні лиха. Вони рекомендують громадянам та туристам, які планують поїздки до регіону або з нього, уважно стежити за оновленнями ситуації.

Варто зазначити, що тайфуни є доволі частою проблемою для Японії. Фахівці кажуть, що зазвичай високий ризик подібних метеорологічних явищ припадає на літо та ранню осінь.

Одним із наймасштабніших тайфунів у Японії стався у 2019 році. Тайфун "Хагібіс" пошкодив інфраструктуру та житлові будівлі, а також спричинив катастрофічні руйнування на більшій частині східних областей Японії.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скасував свою поїздку до країн Азії через загрозу землетрусу в Японії.

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