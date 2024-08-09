Прем'єр Японії скасував поїздку до Азії через можливий сильний землетрус
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скасував візиту до країн Азії. Причиною став ризик можливо землетрусу в Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Японії.
Японське метеорологічне агентство попередило про ризик виникнення потужного землетрусу для районів навколо розлому Нанкай через кілька годин після того, як у четвер, 8 серпня, на південному заході країни стався землетрус магнітудою 7,1.
Прем'єр оголосив про скасування поїздки після участі у церемонії в Нагасакі, присвяченій 79-й річниці атомного бомбардування США під час Другої світової війни.
"Як високопосадовець, відповідальний за управління кризою в країні для додаткового запобіжного заходу, я повинен залишитися в Японії принаймні на тиждень", - сказав Кісіда.
Японський прем'єр скасував заплановану чотириденну поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії. Як зазначає видання Kyodo News, він мав взяти участь у першому саміті Японії та країн Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). Саміт пройде в Астані 9 серпня.
У монгольській столиці Улан-Баторі Кісіда мав зустрітися із президентом та прем'єром країни.
Землетруси в Японії
Варто зазначити, що землетруси в Японії не рідкість, оскільки країна є острівною державою. Так,1 січня в Японії зафіксували низку землетрусів. Їх потужність була 7,6 та 5,7.
Внаслідок серії землетрусів загинули щонайменше 180 осіб.
Також у квітні в Японії зафіксували підземний поштовх магнітудою 6,4 бала.
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