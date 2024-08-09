ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Японії скасував поїздку до Азії через можливий сильний землетрус

Токіо, П'ятниця 09 серпня 2024 13:28
UA EN RU
Прем'єр Японії скасував поїздку до Азії через можливий сильний землетрус Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скасував візиту до країн Азії. Причиною став ризик можливо землетрусу в Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Японії.

Японське метеорологічне агентство попередило про ризик виникнення потужного землетрусу для районів навколо розлому Нанкай через кілька годин після того, як у четвер, 8 серпня, на південному заході країни стався землетрус магнітудою 7,1.

Прем'єр оголосив про скасування поїздки після участі у церемонії в Нагасакі, присвяченій 79-й річниці атомного бомбардування США під час Другої світової війни.

"Як високопосадовець, відповідальний за управління кризою в країні для додаткового запобіжного заходу, я повинен залишитися в Японії принаймні на тиждень", - сказав Кісіда.

Японський прем'єр скасував заплановану чотириденну поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії. Як зазначає видання Kyodo News, він мав взяти участь у першому саміті Японії та країн Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). Саміт пройде в Астані 9 серпня.

У монгольській столиці Улан-Баторі Кісіда мав зустрітися із президентом та прем'єром країни.

Землетруси в Японії

Варто зазначити, що землетруси в Японії не рідкість, оскільки країна є острівною державою. Так,1 січня в Японії зафіксували низку землетрусів. Їх потужність була 7,6 та 5,7.

Внаслідок серії землетрусів загинули щонайменше 180 осіб.

Також у квітні в Японії зафіксували підземний поштовх магнітудою 6,4 бала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністр Японія
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців