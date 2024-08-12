Север Японии накрыл тайфун, парализовав движение самолетов и поездов

Масштабный тропический тайфун "Мария" значительно нарушил транспортное сообщение в префектуре Иватэ и других районах северо-восточной Японии. Сегодня отменены 86 рейсов, большинство из которых обычно соединяют регион Тохоку с Токио и Осакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NHK .

Японская авиакомпания Japan Airlines отменила 78 рейсов, а Nippon Airways - еще 8, при этом ожидается, что количество отмененных рейсов может возрасти.

Железнодорожное сообщение в префектуре также подверглось значительным сбоям. Пока национальные скоростные железные дороги Тохоку Синкансен, Ямагата Синкансен и Акита Синкансен продолжают работать, однако JR East предупреждает о возможных задержках и отмене рейсов. Местные железнодорожные линии сегодня частично уже прекратили работу.

Японские операторы автомагистралей также предупреждают о возможном закрытии некоторых участков скоростных трасс из-за сильных дождей и риска подтоплений.

Метеорологи ожидают, что тайфун принесет рекордное количество осадков, что может вызвать оползни, подтопление и другие стихийные бедствия. Они рекомендуют гражданам и туристам, которые планируют поездки в регион или из него, внимательно следить за обновлениями ситуации.