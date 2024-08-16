Тайфун "Ампіл" змусив Японію скасувати сотні рейсів та евакуювати десятки тисяч людей

Японське метеорологічне агентство (JMA) класифікувало тайфун як "дуже сильний" та "жорстокий".

Сьогодні "Ампіл" досяг тихоокеанського узбережжя головного острова Японії близько 15:00 за місцевим часом (9:00 за київським часом). Агентство попередило про можливі сильні вітри в регіоні Канто, включаючи Токіо. Швидкість вітру сягає 45 метрів на секунду з максимальними поривами до 60 метрів на секунду (216 км/год).

Уряд міста Івакі в префектурі Фукусіма наказало евакуюватися близько 323 000 жителям. У місті Мобара в префектурі Тіба був виданий аналогічний наказ для 18 500 людей. У десятках інших міст також відкрили спеціальні евакуаційні центри та рекомендували добровільну евакуацію.

Тайфун залишив без електроенергії понад 2500 домогосподарств у районі Канто. Великі авіакомпанії, такі як ANA Holdings і Japan Airlines, скасували понад 600 рейсів, що вплинуло на плани майже 120 000 пасажирів.

Повідомляється, що були скасовані також усі рейси швидкісного поїзда "Сінкансен" між Токіо та Нагоєю. Крім того, закрилися або скоротили години роботи багато ресторанів, універмагів та парків розваг, включаючи Токійський Діснейленд.