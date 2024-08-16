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Тайфун "Ампил" заставил Японию отменить сотни рейсов и эвакуировать десятки тысяч человек

Фото: японские спасатели (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Япония столкнулась с первыми серьезными последствиями мощного тайфуна "Ампил", накрывающего восточную часть страны. В связи с этим были отменены сотни авиарейсов, а десятки тысяч человек временно эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Японское метеорологическое агентство (JMA) классифицировало тайфун как "очень сильный" и "жестокий".

Сегодня "Ампил" достиг тихоокеанского побережья главного острова Японии около 15:00 по местному времени (9:00 по Киеву). Агентство предупредило о возможных сильных ветрах в регионе Канто, включая Токио. Скорость ветра достигает 45 метров в секунду с максимальными порывами до 60 метров в секунду (216 км/ч).

Правительство города Иваки в префектуре Фукусима выдало указание эвакуироваться около 323 000 жителям. В городе Мобара в префектуре Тиба был выдан аналогичный приказ для 18 500 человек. В десятках других городов открыли специальные эвакуационные центры и рекомендовали добровольную эвакуацию.

Тайфун оставил без электроэнергии более 2500 домохозяйств в районе Канто. Крупные авиакомпании, такие как ANA Holdings и Japan Airlines, отменили более 600 рейсов, что повлияло на планы почти 120 000 пассажиров.

Сообщается, что были отменены все рейсы скоростного поезда "Синкансен" между Токио и Нагоей. Кроме того, закрылись или сократили часы работы многие рестораны, универмаги и парки развлечений, включая Токийский Диснейленд.

Напомним, что тайфуны в Японии довольно частое метериологическое явление. Больше всего они встречаются летом или ранней осенью.

В 2019 году страна пережила один из самых масштабных тайфунов "Хагибис". Он вызвал массовые разрушения инфраструктуры и жилых домов.

РБК-Украина сообщало, что север Японии накрыл тропический тайфун "Мария", парализовав движение самолетов и поездов, а из-за недавнего землетрясения премьер-министр страны Фумио Кисида отменил свою поездку в страны Азии.

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Япония