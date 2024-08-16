Тайфун "Ампил" заставил Японию отменить сотни рейсов и эвакуировать десятки тысяч человек

Японское метеорологическое агентство (JMA) классифицировало тайфун как "очень сильный" и "жестокий".

Сегодня "Ампил" достиг тихоокеанского побережья главного острова Японии около 15:00 по местному времени (9:00 по Киеву). Агентство предупредило о возможных сильных ветрах в регионе Канто, включая Токио. Скорость ветра достигает 45 метров в секунду с максимальными порывами до 60 метров в секунду (216 км/ч).

Правительство города Иваки в префектуре Фукусима выдало указание эвакуироваться около 323 000 жителям. В городе Мобара в префектуре Тиба был выдан аналогичный приказ для 18 500 человек. В десятках других городов открыли специальные эвакуационные центры и рекомендовали добровольную эвакуацию.

Тайфун оставил без электроэнергии более 2500 домохозяйств в районе Канто. Крупные авиакомпании, такие как ANA Holdings и Japan Airlines, отменили более 600 рейсов, что повлияло на планы почти 120 000 пассажиров.

Сообщается, что были отменены все рейсы скоростного поезда "Синкансен" между Токио и Нагоей. Кроме того, закрылись или сократили часы работы многие рестораны, универмаги и парки развлечений, включая Токийский Диснейленд.