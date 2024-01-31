Тайбей обурився зміною Пекіном польотного маршруту над Тайванською протокою, - Reuters

У вівторок, 30 січня, Китайська адміністрація цивільної авіації повідомила, що з 1 лютого вона скасовує "компенсаційний захід" для польотів у південному напрямку за маршрутом M503, що розташований на захід від серединної лінії протоки.

Лінія роками слугувала неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм, однак тепер Китай не визнає її чинність. Китайські військові літаки тепер регулярно пролітають над нею, адже Пекін намагається чинити тиск на Тайбей, щоб той визнав його претензії на суверенітет.

Китай також заявив, що відкриває маршрути із заходу на схід, - тобто в напрямку Тайваню, - на двох повітряних трасах з китайських міст Сямень і Фучжоу, що розташовані біля контрольованих Тайванем острівних груп Кінмень і Мацу, з яких здійснюються регулярні рейси до Тайваню.

Адміністрація цивільної авіації Тайваню і Рада у справах материкового Китаю, назвали ці кроки "односторонніми" і висловили проти них рішучий протест.

Рада у справах материка заявила, що Китай ігнорує безпеку польотів, не поважає Тайвань і намагається "взяти під контроль" цивільну авіацію з політичних або військових міркувань, щоб потенційно змінити статус-кво в протоці.

"Якщо материкова сторона вперто тримається свого курсу, вона повинна понести будь-які серйозні наслідки, що впливають на відносини через протоку", - йдеться у заяві.

Чі Чун, військовий дослідник Тайванського фонду національної політики, зазначив, що новий маршрут буде приблизно в 7 км (4,3 милі) від серединної лінії, що скоротить час попередження і реакції тайванської ППО. "Маршрут намагається повністю ліквідувати і заперечити існування серединної лінії", - сказав він.

Водночас китайський офіс у справах Тайваню назвав ці зміни "рутинними" і такими, що допомагають зменшити тиск на повітряний простір. Під час виступу на прес-конференції у Пекіні в середу, представник офісу Чень Біньхуа, заявив, що "так званої серединної лінії не існує".

"Маршрут M503 призначений для цивільної авіації і розташований у Шанхайському регіоні польотної інформації. Він покликаний зменшити перевантаження повітряного простору і маршрутів, а також забезпечити авіаційну безпеку", - сказав він.

Спірний маршрут

Маршрут M503 переважно використовується китайськими авіакомпаніями, а також іноземними авіакомпаніями, що прямують до таких міст, як Шанхай, та з них до Південно-Східної Азії.

Рейси до/з Тайваню, а також китайських міст Сямень і Фучжоу здійснюються кружним маршрутом, огинаючи серединну лінію, замість того, щоб летіти безпосередньо через протоку.

Тайвань скаржився на маршрут M503 і раніше, - у 2018 році, - коли заявив, що Китай відкрив його північну частину без попереднього інформування Тайбея. Це суперечило угоді 2015 року про попереднє обговорення таких маршрутів польотів.

Загострення між Китаєм і Тайванем

Нещодавно на Тайвані відбулися президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії.

22 січня Міноборони Тайваню виявило ще шість китайських повітряних куль, що летіли над Тайванською протокою. Одна з них перетнула острів.

Збройні сили Китаю розмістили чотири бойові кораблі в акваторії навколо острова Тайвань. Таким чином Пекін розраховує чинити тиск на адміністрацію Тайбею у мирний час.

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