Тайбэй возмущен сменой Пекином полетного маршрута над Тайваньским проливом, - Reuters

Во вторник, 30 января, Китайская администрация гражданской авиации сообщила, что с 1 февраля она отменяет "компенсационную меру" для полетов в южном направлении по маршруту M503, который расположен к западу от срединной линии пролива.

Линия годами служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, однако теперь Китай не признает ее действие. Китайские военные самолеты теперь регулярно пролетают над ней, ведь Пекин пытается оказать давление на Тайбэй, чтобы тот признал его претензии на суверенитет.

Китай также заявил, что открывает маршруты с запада на восток, - то есть в направлении Тайваня, - на двух воздушных трассах из китайских городов Сямэнь и Фучжоу, расположенных вблизи подконтрольных Тайваню островных групп Кинмэнь и Мацу, из которых осуществляются регулярные рейсы в Тайвань.

Администрация гражданской авиации Тайваня и Совет по делам материкового Китая, назвали эти шаги "односторонними" и высказали против них решительный протест.

Совет по делам материка заявил, что Китай игнорирует безопасность полетов, не уважает Тайвань и пытается "взять под контроль" гражданскую авиацию по политическим или военным соображениям, чтобы потенциально изменить статус-кво в проливе.

"Если материковая сторона упорно держится своего курса, она должна понести любые серьезные последствия, влияющие на отношения через пролив", - отмечается в заявлении.

Чи Чун, военный исследователь Тайваньского фонда национальной политики, отметил, что новый маршрут будет примерно в 7 км (4,3 мили) от срединной линии, что сократит время предупреждения и реакции тайваньской ПВО. "Маршрут пытается полностью ликвидировать и отрицать существование срединной линии", - сказал он.

В то же время китайский офис по делам Тайваня назвал эти изменения "рутинными" и помогающими уменьшить давление на воздушное пространство. Во время выступления на пресс-конференции в Пекине в среду, представитель офиса Чэнь Биньхуа, заявил, что "так называемой срединной линии не существует".

"Маршрут M503 предназначен для гражданской авиации и расположен в Шанхайском регионе полетной информации. Он призван уменьшить перегрузку воздушного пространства и маршрутов, а также обеспечить авиационную безопасность", - сказал он.

Спорный маршрут

Маршрут M503 преимущественно используется китайскими авиакомпаниями, а также иностранными авиакомпаниями, направляющимися в такие города, как Шанхай, и из них в Юго-Восточную Азию.

Рейсы в/из Тайваня, а также китайских городов Сямэнь и Фучжоу осуществляются кружным маршрутом, огибая срединную линию, вместо того, чтобы лететь непосредственно через пролив.

Тайвань жаловался на маршрут M503 и раньше, - в 2018 году, - когда заявил, что Китай открыл его северную часть без предварительного информирования Тайбэя. Это противоречило соглашению 2015 года о предварительном обсуждении таких маршрутов полетов.

Обострение между Китаем и Тайванем

Недавно на Тайване состоялись президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии.

22 января Минобороны Тайваня обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

Вооруженные силы Китая разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань. Таким образом Пекин рассчитывает оказать давление на администрацию Тайбэя в мирное время.

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